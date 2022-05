BLOCK PARTY l Afro Live Party La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

BLOCK PARTY l Afro Live Party La Condition Publique – Roubaix, 13 mai 2022, Roubaix. BLOCK PARTY l Afro Live Party

La Condition Publique – Roubaix, le vendredi 13 mai à 20:30

Chaque vendredi, profitez d’un concert gratuit dans le Club de la Condition Publique. Une saison avec Dj Caroll, Eesah Yasuke & Mando MCD, Bakel, Nawel Ben Kraïem, Activist Nation, Apollo Drama X Jean Biche, Bakel, Garçonne, Orange Dream, Malik Berki… BLOCK PARTY ———– Après une édition brûlante à l’automne dernier, l’Afro Live Party revient avec son concept unique : un band joue en live les meilleurs morceaux afro urbains du moment. De l’afrobeat au dancehall en passant par l’amapiano le r&b ou le rap, découvrez une sélection des meilleurs titres en mode Urbain.es.

Entrée libre

Concert-club La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Condition Publique - Roubaix Adresse 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Condition Publique - Roubaix Roubaix Departement Nord

La Condition Publique - Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

BLOCK PARTY l Afro Live Party La Condition Publique – Roubaix 2022-05-13 was last modified: by BLOCK PARTY l Afro Live Party La Condition Publique – Roubaix La Condition Publique - Roubaix 13 mai 2022 La Condition Publique - Roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord