Théâtre silvain, le jeudi 26 août à 21:00

Célébrons le hip hop, Orizon Sud & Cré’scène 13 , vous offre une création spèciale à l’occasion du Hip hop Non Stop orchestré par la ville de Marseille et de ses secteurs : Les rappeur(ses) Khara, Dario della Noce et Lennox & les danseuses(eurs) de la cie Cré’Scène 13 ont travaillées tout l’été pour créer une Block Party digne de ce nom. Ils ne bloqueront pas la rue mais la scène du théatre sylvain, et danseurs, kickeurs vont ambiancer la cité phocéenne. Venez c est gratuit Prenez votre place ici [https://festivaldemarseille.notre-billetterie.com/billets](https://festivaldemarseille.notre-billetterie.com/billets)

Gratuit sur réservation

♫♫♫ Théâtre silvain Chemin du pont de la fausse monnaie, corniche du président kennedy Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-08-26T21:00:00 2021-08-26T22:00:00

