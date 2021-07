Block Party au Palais des Beaux Arts Palais des Beaux Arts, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Lille.

Block Party au Palais des Beaux Arts

Palais des Beaux Arts, le dimanche 18 juillet à 14:00

Pour ce mois de Juillet, on a eu envie de pousser les murs du FLOW et de poser nos valises à différents endroits de Lille pour faire la fête. Hip Hop oblige, cet été sera Block Party ! Venez découvrir, échanger, kiffer : un programme en continu de 14h à 20h dans les grandes lignes, des horaires à titre indicatif de temps forts. Rien de figé, si ce n’est le Hip hop dans la place ! Pour l’occas’, on s’associe à du beau monde. Première étape dans le cadre majestueux du Palais des Beaux Arts, qui nous accueille en parallèle de sa Carte Blanche à François Boucq. Profitez de l’occasion pour redécouvrir les collections du musée avant de vous poser pour un moment de Vibe dans la cour où on vous attend avec le Centre Social de la Busette. Au Programme ———— **o du chill** : de 14h à 19h, on prend le temps de découvrir. Le village Hip Hop vous accueille pour partager en mots et en actes les disciplines hip hop. Pêle-mêle, on y retrouve : des arts visuels avec B959 & Edition Spectre, Samione de la zic avec Retro Music Shop et Prolifik Records de la mode avec 7 milliards, création Wax et nous (quand même ! Avec les copains du Mini Lab, qui vous proposent de réaliser vos stickers). B959 et les jeunes du Centre Social la Busette exposent leurs travaux ! Felix Bisiaux et ER6 peignent en live et DJ Karo est aux platines. **o du fame** : Temps forts de l’après-midi, focus sur les disciplines mais aussi pas de côté artistiques, on a eu envie de vous surprendre. 14h30 : Restit atelier DJ avec Prolifik 15h – 17h : Battle de danse Salsa/HipHop avec Rodrigue 17h – 18h : « Face Nord » + open Mic 18h – 18h30 : Finale Battle Salsa / Hip Hip 18h30 – 19h : Eesah 19h – 19h30 : Jewel Usain **o du shine** : Culture partout, les passerelles entre le Musée des Beaux Arts et le Flow ne sont pas que géographiques. On a demandé aux artistes de vous enmener avec eux découvrir leurs coups de coeur dans les galeries du Palais. Plutôt surprenantes, peut-être approximatives, un chouya irrévérencieuses, clairement passionnées… Lachez-prise et laissez-vous guider pour une visite Flash! 14h : Visite Flash par Rodrigue 15h : Visite Flash par Eesah 16h : Visite Flash Cap D’origine Happening scratch & beatbox Entrée au musée et accès à la Block Party : Gratuit

La Culture Hip Hop à l’honneur ! Rendez-vous festif et convivial au PBA

Palais des Beaux Arts Place de la République, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



2021-07-18T14:00:00 2021-07-18T19:00:00