BLOCK PARTY ARAGO – SAINT-OUEN Cité Arago, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Ouen-sur-Seine. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 10h à 23h59

gratuit

La Block Party du 3 juillet, c’est un gros bordel d’arts et de sports pour glorifier ce qui se dégage des rues du 93400. C’est du non-stop 10h-00h avec djs sets, graffeur.se.s, tournoi de foot, tournoi de basket, double-dutch, danse hip-hop, showcases, barbecue, défilé à vélo, espace kids etc. DJ SETS ▬ Sets enflammés en continu avec DJ Hamilton, DJ Smirs, DJ Full Option (Nique la radio), DJ Théo Wizman (Nova), Salopecia et bien d’autres

GRAFF ▬ Fresques en live de Sun C, Inxy, Miaoutoo, Rebus, Gamil, Raphe, Team, Mg La Bomba , Akoni, Nawak et d’autres à venir ! Et aussi : 1ère fresque du groupe Tag ta ville, 6 jeunes qui ont appris à tagger depuis janvier, à suivre de près !

BASKET ▬ Tournoi 3×3

DOUBLE-DUTCH ▬ Démos

DANSE – CARTE BLANCHE Garde-Robe ▬ 2 performances, une répétition ouverte, une battle de breakdance

ESPACE KIDS ▬ Ateliers artistiques, danse hip-hop, concours dunk/shoot, atelier graff

RESTAURATION ▬ Bookit, cupcakes, maffé, barbecue

FOOT ▬ Tournoi 13-17 ans Défilé dans la ville Scènes Nomaades du MAAD 93 Ambiance scandale, danses de vandales Sens d'où vient la chaleur Gloire à l'art de rue

Contact :ça bouge grave coordination@cabougegrave.fr https://www.facebook.com/events/271132618038838/?active_tab=discussion

