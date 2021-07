Bloc Party #LilleSud Le Grand Sud, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Lille.

Bloc Party #LilleSud

Le Grand Sud, le samedi 31 juillet à 14:00

Le Flow débarque à Lile-Sud : un pied dedans et un pied en dehors du Grand Sud. Du city stade à la médiathèque, on pour les murs jusqu’au centre social de L’Arbrisseau ! Une journée continue de 14h à 22h dans et autour du Grand Sud ! Ateliers, showcases, initiations, open mic, show parkour, séance de cinéma… Il y en aura pour les amateurs de Hip-Hop et pour les curieux, grands et petits. Au Programme : • version chill : de 14:00 à 19:00 Le village Hip Hop vous accueille pour partager en mots et en actes les disciplines hip hop. Pêle-mêle, on y retrouve Le Flow (avec les copains du Mini Lab), Sabordage (Atelier sérigraphie), cCustomisation Basket et un gros dispositif d’initiation au street sport avec animations workout, Foot freestyle et Basket freestyle par Blacklist. Vous pourrez également vous initier au Parkour, le collectif Renart peindra en live et DJ Sebti sera aux platines. • version fame : des temps fort tout ai long de l’après-midi, avec des focus sur les disciplines et une ambiance résolument Hip Hop. – 14:00 > 15:00 initiation Kpop & Capoeira avec Au Fil de l’Eau – 16:00 > 17:00 Showcase Simbrux + Eddimovic + open Mic avec Omar El Mucho – 17:00 Show Parkour – 17:10 > 17:40 Midos Ladowz – 17:45 > 18:30 Etre dans la Rue – Cie Farid’o – 18:30 – 19:00 Le Juiice – 19:00 – 19:45 Krilino – 20:00 Projection cinéma « Les Lascars » Restauration sur place selon l’actualité sanitaire.

Le FLOW pousse les murs : Hip Hop oblige, cet été sera Block Party au Grand Sud !

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59000 LILLE Lille



2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T22:00:00