Bloc opératoire 42 – Achille Grimaud & Carlos Mosai Quimperlé, 20 mai 2022, Quimperlé.

Bloc opératoire 42 – Achille Grimaud & Carlos Mosai

2022-05-20 20:30:00

Quimperlé Finistère

Pour trouver la folie, faut pas tourner autour du pot ! Un bon coup de marteau piqueur dans le crâne, y’a que ça de vrai ! Ça fait des étincelles ! Y a du sang mais quand vous reniflez une odeur de vanille, aucun doute vous êtes en plein coeur de la folie. Achille et Mosai, la folie, ils en raffolent !!! Et quand ils digèrent… histoires et chansons se dérèglent pour ne parler que d’elles…

Récit et chansons tout public – À partir de 8 ans

culture@ville-quimperle.fr +33 2 98 96 37 37

Espace Benoîte-Groult 3 avenue du Coat-Kaër Quimperlé

