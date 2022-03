BLOB ITALIA par GRADAR – Résonnance à l’exposition Vita Nuova. Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC), le samedi 14 mai à 22:00

Cut-up sons et images pour un voyage de la ‘dolce vita’ aux ‘anni di piombo’, à travers bandes sonores des films d’exploitation, library music, field recording, free jazz, avant garde, Cramps, Omicron, Octopus, Sound Work Shop, Beat 72, Piper, Parco Lambro, Area, Sensations’ Fix, Le Stelle di Mario Schifano, Kema, Maria Monti, Neapolitan Power, Aktuala, Goblin, Riz Ortolani, Franco Battiato… En toile de fond des images inspirées par la période des années 1960 à 1975 par l’artiste multimédia Jeremy Griffaud. Cette proposition vidéo-musicale est accompagnée par une performance improvisée des danseuses de la Cie Antipodes, les corps épousent les créations de la styliste Alexandra Ferrarini inspirée par la mode italienne des années 60/70. Paolo Grava aka Lego My Ego, dj/journaliste de Torino installé dans les Alpes-Maritimes, depuis les années ’00 diffuse musiques souterraines dans clubs, festivals, musées, plages, cimetières, bibliothèques, campings, supermarchés, maisons hantées autour de l’Europe. Jérémy Griffaud, artiste Niçois, il réalise des courts-métrages à partir d’aquarelles qu’il numérise et anime. Ses œuvres sont aussi déclinées en installations vidéo, dont certaines sont immersives. Ses films d’animations sont envoûtants, hypnotiques mettant en scènes des «personnages» évoluant dans des « paysages univers » singuliers et fantastiques. Alexandra Ferrarini, styliste Niçoise, entremêle sa vue sur le monde et sa marque, ses « Pièces à Porter ». Un vestiaire aux matières anachroniques – tissus déstockés, étoffes destinées à la haute couture, matériaux chinés – dont les textures participent pleinement à l’élaboration de son processus créatif au même titre que ses influences musicales, cinématographiques, issues de la pop culture comme de l’esthétique japonaise et italienne. La compagnie Antipodes est Fondée par Lisie Philip, elle acte une écriture chorégraphique pour et dans les espaces publics et les espaces atypiques. Une danse poétique et sauvage dans des univers oniriques, grinçants et décalés. Ses spectacles sont programmés en Europe dans les principaux festivals Arts de la Rue. La compagnie est résidente permanente au sein du 109.

entrée libre

Performance dj, vj, mode et danse avec Lego My Ego, Jérémy Griffaud, Alexandra Ferrarini et la Compagnie Andipodes. Musée d'Art moderne et d'Art contemporain (MAMAC) Place Yves Klein, 06000 Nice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T23:30:00

