Blob, alors ! Muséum d'Histoire Naturelle, 4 décembre 2021, Nantes.

Horaire : 14:30 15:30

Gratuit : non Sur réservation au 02 40 41 55 00, à partir du mardi 5 octobre à 14hTarifs :Enfants habitant Nantes Métropole : 3€Enfants n’habitant pas Nantes Métropole : 6€ Enfants de 4 à 6 ans Blob, alors !Le blob n’est ni animal, ni végétal, ni champignon … Qui est donc ce drôle d’être vivant tout jaune ? Muséum d’Histoire Naturelle adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr

