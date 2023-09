Visite de BLOASIS, gîte pour grimpeurs près de la forêt de Fontainebleau – Oncy-sur-Ecole (91) Bloasis Oncy-sur-École, 15 octobre 2023, Oncy-sur-École.

Visite de BLOASIS, gîte pour grimpeurs près de la forêt de Fontainebleau – Oncy-sur-Ecole (91)

Le bâtiment a plusieurs fonctions: un gîte pour l’accueil des touristes grimpeurs en rez-de-chaussée et étage, un logement pour le propriétaire, des annexes communes (cave, cellier, atelier) en rez de jardin. La SDP est de 300 m².

Le bâtiment est posé sur pilotis, pour minimiser les terrassements et l’impact au sol, dans le but de préserver au maximum la faune et la flore existantes, pour sauvegarder les grands arbres adultes présents, et ainsi veiller à la qualité de l’ombre et du feuillage qui viendra protéger ce bâtiment passif de la surchauffe d’été. Deux grandes terrasses sur pilotis viennent créer un effet de « cabane », afin d’offrir aux visiteurs une immersion dans la forêt de Fontainebleau. Les terrasses sont couvertes d’une végétalisation grimpantes soutenue par des câbles, et caduques pour apporter de l’ombre l’été et laisser passer la lumière l’hiver. Ces dispositifs plongent le bâtiment peu visible au cœur de la parcelle boisée.

Le niveau bâtiment passif est atteint tout en favorisant les matériaux écologiques, recyclés et locaux. Ainsi, l’enveloppe est constituée d’une ossature en caissons bois préfabriqués et remplis d’isolant paille. Les fenêtres sont en bois-aluminium à triple vitrage de fabrication française. Les occultations sont des Brises Soleils Extérieurs à lames Orientables (BSO) en aluminium. Les eaux de pluies sont récupérées dans une citerne de 5m3 et utilisées pour les chasses d‘eau et l’arrosage du jardin.

Maîtrise d’ouvrage : BLOASIS

Architecte : Doucet Architectes

Caissons bois/paille: Charpente Natali

Ossature bois : WCB

Second-oeuvre : Bruzda

BET thermique : Maison économe Jérôme Blondeel

Photographie : Doucet Architectes

L’édition francilienne est réalisée en partenariat avec le CAUE de l’Essonne, le CAUE du Val-de-Marne, le CAUE de Seine-et-Marne et avec le relai de l’association Architectes & Particuliers.

Pour tout renseignement complémentaire : contact@fibois-idf.fr

Bloasis Chemin Saint-Pierre, 91490 Oncy-sur-École Oncy-sur-École 91490 Essonne Île-de-France

Doucet Architectes