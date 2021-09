Marseille Leda Atomica Musique Bouches-du-Rhône, Marseille BLMR Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BLMR Leda Atomica Musique, 1 octobre 2021, Marseille. BLMR

Leda Atomica Musique, le vendredi 1 octobre à 18:00

BALMER Alias BLMR, dit Crocodile Dandy (House de punk sur voie de garage / Gonzo-pop) Marseille “_ Tu l’as déjà vu sur scène ? _ oué, mais il avait pas de bob. C’est rare les types qui portent bien le bob. _ C’est vrai , d’habitude ça va pas, mais lui il y arrive bien. ” [https://soundcloud.com/balmer-1664/tracks](https://soundcloud.com/balmer-1664/tracks) [https://www.youtube.com/watch?v=DllIWtcISak](https://www.youtube.com/watch?v=DllIWtcISak) [https://www.youtube.com/watch?v=tIyLbzUWRSg](https://www.youtube.com/watch?v=tIyLbzUWRSg) PAF + adhésion Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com) ♫♫♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T18:00:00 2021-10-01T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Leda Atomica Musique Adresse 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Leda Atomica Musique Marseille