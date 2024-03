Bliz Stand Up ! Pleumeur-Bodou, samedi 16 mars 2024.

Bliz Stand Up ! Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

le “Bliz Standup! » fait sont retour sur la Côte de Granit Rose.

Un spectacle d’humour d’1h30 pendant lequel 5 humoristes aux univers différents vous feront rire et passer une soirée conviviale.

Soirée entièrement gratuite Au Kafé, il n’y a pas de bar ni de restauration, le principe du « Bring your own » s’applique Chacun ramène boissons, grignotis et bonne humeur à partager tous ensemble !

Réservation conseillée! .

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16 21:30:00

18 rue des écoles

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne bliz.standup@gmail.com

