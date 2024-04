Bliz stand up ! Brasserie Kerampont Lannion, mardi 9 avril 2024.

Spectacle d’1h30 durant lequel 4 humoristes aux univers différents joueront chacun des extraits de leurs sketches.

Début du spectacle à 20h30 entrée gratuite (sur consommation au bar) et sortie au chapeau pour les artistes. Restauration sur place, venez déguster des bonnes galettes !

Les humoristes de la soirée du 09/04 seront

Flavien (Instagram @flavien_standup) Flavien est expert en rien et a beaucoup à dire sur le sujet. Pressenti pour intégrer les meilleures écoles de théâtre, il choisit finalement la voie d’artiste autodidacte car, lui, vaut mieux que ça. Surdoué depuis l’enfance il observe chaque matin avec humilité son haut potentiel dans le miroir. Son projet à terme ? Créer la « Flavien Humour Foundation » pour aider les enfants nés sans humour.

Alex Kamo (Instagram @alexkamo_) Dépressive, introvertie, ne buvant plus d’alcool et n’aimant pas les enfants, Alex Kamo est parfaite pour animer tous vos événements festifs.

Étienne Bianco Blaguiste du dimanche, grasse-matineur du lundi, Étienne n’a clairement pas fait les Ponts et Chaussées mais il adore les tunnels. Instagram @etiennebianco

et Suzy Dupin en maîtresse de cérémonie (Instagram @suzy__dupin) .

Brasserie Kerampont 2 hent koz montroulez

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne blizstandup22@gmail.com

