Bliz stand up! Café Les Valseuses Lannion, lundi 18 mars 2024.

Le Bliz pour son RDV mensuel aux Valseuses à Lannion ! Spectacle d’1h30 durant lequel 4 humoristes aux univers différents joueront chacun des extraits de leurs sketches.

Avec Léo Filipetti, Étienne Bianco, Brandon Nacass et Suzy Dupin.

Deux sessions au choix 18h30 et 20h30 entrée gratuite (sur consommation au bar) et sortie au chapeau pour les artistes.

Réservation conseillée par mail .

Café Les Valseuses 1 rue de la Coudraie

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne blizstandup22@gmail.com

