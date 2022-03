Blinis pour l’Ukraine Arcachon, 20 mars 2022, Arcachon.

Blinis pour l’Ukraine Rue Rhin et Danube ARLA Arcachon

2022-03-20 – 2022-03-20 Rue Rhin et Danube ARLA

Arcachon Gironde

Que pouvons-nous faire pour l’Ukraine ? Beaucoup, si nous sommes nombreux à nous mobiliser !

Nous proposons ce dimanche une première action concrète, pour se retrouver, échanger et collecter des dons qui seront reversés au programme « Urgence Ukraine » de la Croix-Rouge française. Nous cuisinerons des blinis, un plat commun à la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie. Un symbole de paix. Parce que nous aimons la Russie autant que nous aimons l’Ukraine et que ce qui se passe aujourd’hui est terrible pour tous.

Rendez-vous dimanche 20 mars 2022 de 9 à 12 heures à l’école de langues d’Arcachon. Blinis et thé à consommer sur place ou à emporter.

Et si vous n’êtes pas disponible ? Créez vos propres blinis et partagez l’initiative sur les réseaux avec le #blinispourlukraine.

+33 6 89 51 08 52

ARLA

Rue Rhin et Danube ARLA Arcachon

