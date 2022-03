Bling-Bling? Musée de Carouge, 17 septembre 2022, Carouge GE.

Bling-Bling?

du samedi 17 septembre au dimanche 11 décembre à Musée de Carouge

De manière technique et métaphorique, alchimie et céramique ont toujours été en étroite relation. Mais, la pratique de l’alchimie, qui visait autrefois la transmutation du plomb en or, questionne actuellement les notions de succès, de richesse et de provenance des métaux précieux. Bling-Bling ? C’est sur cette interrogation, sous forme d’onomatopée évoquant le bruit créé par le choc des chaînes en or, que se sont penché·es de nombreu·x·ses artistes dans le cadre du concours international de céramique de la Ville de Carouge. Les pièces sélectionnées sont rassemblées en une exposition ouvrant les portes à un univers clinquant et tape à l’œil mais abordant également le sujet dans sa dimension critique.

CHF 0.-

L’exposition des œuvres sélectionnées pour le 18ème concours international de céramique de Carouge, propose un large panorama de la création contemporaine autour d’un thème imposé.

Musée de Carouge Place de Sardaigne 2, 1227 Carouge GE Carouge GE



