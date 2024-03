Blindtest – Quiz Westport Inn Roazhon, jeudi 28 mars 2024.

Blindtest – Quiz Ecoutez, réfléchissez et jouez ! Jeudi 28 mars, 20h00 Westport Inn Equipes de 2 à 5 personnes

Début : 2024-03-28T20:00:00+01:00 – 2024-03-28T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T20:00:00+01:00 – 2024-03-28T22:00:00+01:00

Venez nombreuses et nombreux pour fêter la Saint Gontran et jouer en breton avec An Alc’hwez. Blindtest, pub quiz…

Westport Inn 35 rue de dinan 35000 Roazhon 35706 Kreiz Il-ha-Gwilen Breizh

An Alc’hwez