Blindtest Plélo, 2 octobre 2021, Plélo. Blindtest 2021-10-02 – 2021-10-02 Salle polyvalente Rue de la Solidarité

Plélo Côtes d’Armor Plélo L’Amicale Laïque de Plélo organise une soirée quizz musical à la salle des fêtes. Ce blind test composé de 9 thèmes se jouera dans une ambiance conviviale, en équipes de 8 personnes maximum.

Fan des années 80, de rock français, de chansons à texte ou de variétés internationales… iI y aura des questions pour tous, le plus important étant que les réponses ne restent pas coincées sur le bout de la langue !!

En fin de soirée, les équipes gagnantes se verront remettre les disques d’or, d’argent et de bronze, accompagnés de quelques surprises supplémentaires… Par ailleurs, particulièrement touchée par la maladie d’Eliott, fils d’une des bénévoles de l’Amicale Laïque, l’équipe organisatrice a décidé de reverser 50% des bénéfices de la soirée à l’association Imagine For Margo. Cette dernière lutte contre les cancers pédiatriques en menant des actions de sensibilisation et des collectes de fonds, c’est elle qui a financé le protocole dont Eliott bénéficie actuellement. Vous pouvez réserver dès à présent vos billets pour la soirée sur :

https://www.helloasso.com/associations/amicale-laique-plelo/evenements/blindtest-plelo-2021

Le prix du billet est de 10 € / personne, petite restauration incluse.

