Blindtest Orthez, 22 mars 2023, Orthez .

Blindtest

30 place du Foirail Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez Pyrénées-Atlantiques Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

2023-03-22 15:00:00 – 2023-03-22

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

Orthez

Pyrénées-Atlantiques

En famille ou entre amis, en solo ou en équipe venez vous affronter autour d’un blindtest musical.

Des films aux séries, en passant par les chanteurs et groupes actuels, ouvrez grand vos oreilles et soyez le premier à trouver ce qui se cache derrière les extraits de musique que vous allez entendre.

Il y en aura pour tous les goûts, pour les grands et les petits.

+33 5 59 69 36 68 Médiathèque Jean-Louis Curtis

Mairie

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez

dernière mise à jour : 2023-01-03 par