Paris Blindtest et karaoké spécial animés japonais Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 15h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Les trois bibliothèques des Halles vous invitent à tester votre culture musicale et cinématographique en solo, en famille ou entre amis à la Médiathèque musicale de Paris. Les animés

japonais sont une source d’inspiration musicale inépuisable, c’est ce que

la Médiathèque de la Canopée, la Bibliothèque du cinéma François Truffaut &

la Médiathèque musicale de Paris tenteront de vous faire découvrir le samedi 2 décembre pour fêter la fin d’année ! Venez

festoyer sur notre sélection de bandes originales et d’extraits de chansons et

partager un moment festif où vous pourrez écouter, chanter et… danser! Demandez

le programme : 15h00 à

16h00 : Blind test – organisé par la Bibliothèque du cinéma François Truffaut 16h00 à

16h30 : Goûter offert par les trois bibliothèques des Halles 16h30 à

18h00 : Karaoké spécial animé japonais – organisé par la Médiathèque musicale de

Paris Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris Contact :

