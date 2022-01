BLINDTEST DE LA DAME: BOBZILLA La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

BLINDTEST DE LA DAME: BOBZILLA

La Dame du Mont, le mercredi 26 janvier à 21:00

La Dame du Mont, le mercredi 26 janvier à 21:00

On manque pas le rdv incontournable de la semaine avec le fabuleux Blind Test de la dame avec Bobzilla ! Venez tester votre QI musical , boire des shots, et kiffer vos vie !

Entrée libre

♫♫♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-01-26T21:00:00 2022-01-26T23:59:00

