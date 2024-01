Blind Test Le Chat Pline Thiviers, samedi 3 février 2024.

La new wave anglaise et les synthés ambiance 80’s, c’est ton dada ? La pop américaine début 2000 tu n’écoutes que ça ? Grâce à ChérieFM enregistrée sur la radio 3 de ta punto vieillissante t’es incollable en variété française de 1948 à nos jours (en gros Goldman et Michel Berger quoi)? Le Blind test des Canailles est (peut-être) fait pour toi.Si au contraire à chaque fois que t’entends une musique, tout ce que tu peux dire c’est « Ah mais comment c’est celle là déjà ? Mais si tu sais je l’adore, c’est la meuf là, la blonde, avec la guitare et les cheveux longs » Alors qu’en fait c’est un mec, brun à l’harmonica. Et bien le Blind Test des Canailles est quand même (peut-être) fait pour toi. Parce qu’ on rabat les cartes, on invente des manches, des minis jeux, des solos de flûte (ouais ça on verra), sans oublier le très célèbre « J’crois qu’j’confonds ». .

Le Chat Pline 47 rue Lamy

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

2024-02-03 21:00:00

2024-03-03



