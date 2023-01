Blind test & soirée dansante Goudelin Goudelin Goudelin Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Goudelin L’US Goudelin organise une soirée blind test animée par la Communauté du Plateau. Venez tester vos connaissances musicales dans une ambiance festive en équipes de 6 à 10 personnes ! Et ensuite, soirée dansante à 23 h.

Réservations avant le 28 janvier. http://usgoudelin.footeo.com/ rue de la Mairie Salle des fêtes Goudelin

