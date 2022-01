Blind test & Quiz Médiathèque Antoine Louis Roussin Saint-Benoît Catégorie d’évènement: Saint-Benoît

Médiathèque Antoine Louis Roussin, le samedi 22 janvier à 17:00

CHANSON ET KARAOKÉ Testez vos connaissances musicalessur le thème de l’amour et n’oubliezpas les paroles !

Protocole sanitaire: Passe Sanitaire/ Jauge Limitée

CHANSON ET KARAOKÉ Médiathèque Antoine Louis Roussin 18 rue Montfleury 97470 Saint-Benoit Saint-Benoît

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T20:00:00

