Blind-test musical « Nuit et jour » Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, samedi 15 juin 2024.

Le samedi 15 juin 2024

de 16h00 à 17h30

.Tout public. gratuit

Venez fêter la musique et tester vos connaissances musicales !

A l’approche de la fête de la musique, venez réviser vos classiques et découvrir quelques pépites en participant au blind-test concocté par Etienne Bon, mélomane et journaliste musical, autour du thème « Nuit et jour ».

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020

Contact : +33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes/

