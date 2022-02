BLIND TEST Montmédy Montmédy Catégories d’évènement: Meuse

Montmédy

BLIND TEST Montmédy, 26 février 2022, Montmédy. BLIND TEST Place de l’Infirmerie Casemates 30&31 Montmédy

2022-02-26 19:00:00 19:00:00 – 2022-02-26 23:00:00 23:00:00 Place de l’Infirmerie Casemates 30&31

Montmédy Meuse Montmédy Venez vous affronter en famille ou entre amis chez Maison Noce Blanche au fond de la citadelle de Montmédy casemates 30-31 place de l’infirmerie !

Vous pourrez y déguster des planches de charcuteries et fromages et danse jusqu’au bout de la nuit !

Réservation souhaitée par SMS au 0622369495 hello@maisonnoceblanche.fr +33 6 22 36 94 95 MNB

Place de l’Infirmerie Casemates 30&31 Montmédy

dernière mise à jour : 2022-02-22 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Montmédy Autres Lieu Montmédy Adresse Place de l'Infirmerie Casemates 30&31 Ville Montmédy lieuville Place de l'Infirmerie Casemates 30&31 Montmédy Departement Meuse

Montmédy Montmédy Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmedy/

BLIND TEST Montmédy 2022-02-26 was last modified: by BLIND TEST Montmédy Montmédy 26 février 2022 Meuse Montmédy

Montmédy Meuse