BLIND TEST – KARAOKÉ Béziers Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault

BLIND TEST – KARAOKÉ Béziers, 25 janvier 2023, Béziers . BLIND TEST – KARAOKÉ 21 Avenue de la Voie Domitienne Béziers Hérault

2023-01-25 19:00:00 19:00:00 – 2023-01-25 22:30:00 22:30:00 Béziers

Hérault Les 3 Brasseurs vous proposent de vivre une joyeuse soirée sur le thème de la musique.

Lots surprises à gagner.

Réservation conseillée. Les 3 Brasseurs vous proposent de vivre une joyeuse soirée sur le thème de la musique.

Lots surprises à gagner.

Réservation conseillée. +33 4 67 09 20 00 Béziers

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse 21 Avenue de la Voie Domitienne Béziers Hérault Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

BLIND TEST – KARAOKÉ Béziers 2023-01-25 was last modified: by BLIND TEST – KARAOKÉ Béziers Béziers 25 janvier 2023 21 Avenue de la Voie Domitienne Béziers Hérault Béziers Hérault

Béziers Hérault