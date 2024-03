Blind test et soirée dansante avec DJ Little ZAC du Mont de Magny Gisors, vendredi 8 mars 2024.

DJ Little animera la soirée avec un blind test à partir de 18h et fera danser la Vache à Lunettes jusqu’à 0h30.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:00:00

fin : 2024-03-08

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

L’événement Blind test et soirée dansante avec DJ Little Gisors a été mis à jour le 2024-03-04 par Vexin Normand Tourisme