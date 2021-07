Blind test Colombelles, 25 août 2021-25 août 2021, Colombelles.

Blind test 2021-08-25 14:00:00 – 2021-08-25 15:00:00 Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

Colombelles Calvados

Saurez-vous trouver, dans le temps imparti, en l’écoutant, le nom d’une chanson et celui de l’artiste qui la chante?

Session de blind test pour les moins de 12 ans à 14h et pour les plus de 12 ans à 16h.

Informations pratiques :Durée : 1hGratuitSur réservation

Saurez-vous trouver, dans le temps imparti, en l’écoutant, le nom d’une chanson et celui de l’artiste qui la chante?

Session de blind test pour les moins de 12 ans à 14h et pour les plus de 12 ans à 16h…

Saurez-vous trouver, dans le temps imparti, en l’écoutant, le nom d’une chanson et celui de l’artiste qui la chante?

Session de blind test pour les moins de 12 ans à 14h et pour les plus de 12 ans à 16h.

Informations pratiques :Durée : 1hGratuitSur réservation

dernière mise à jour : 2021-06-15 par