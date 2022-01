Blind test Cinéma et Univers littéraires Médiathèque Lawrence Durrell Sommières Catégories d’évènement: Gard

Sommières

Blind test Cinéma et Univers littéraires Médiathèque Lawrence Durrell, 21 janvier 2022, Sommières. Blind test Cinéma et Univers littéraires

le vendredi 21 janvier à Médiathèque Lawrence Durrell

Venez tester vos connaissances en musique de films ! Saurez-vous reconnaitre les bandes-son de vos univers cinématographiques préférés ?

Sur présentation du pass’sanitaire

Venez jouer autour des génériques de films !! Médiathèque Lawrence Durrell Rue Taillade 30250 Sommières Sommières Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T11:00:00 2022-01-21T12:00:00;2022-01-21T16:00:00 2022-01-21T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Sommières Autres Lieu Médiathèque Lawrence Durrell Adresse Rue Taillade 30250 Sommières Ville Sommières lieuville Médiathèque Lawrence Durrell Sommières Departement Gard

Médiathèque Lawrence Durrell Sommières Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sommieres/