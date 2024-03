Blind Test « Charme Féminin » ! Musée des Arts et Traditions Populaires Wattrelos, dimanche 17 mars 2024.

Blind Test « Charme Féminin » ! au Musée des Arts et Traditions Populaires Dimanche 17 mars, 15h00 Musée des Arts et Traditions Populaires

Envie de tester vos connaissances musicales ?

Dans le cadre de la prochaine exposition, « Le Charme Féminin sous toutes les coutures », le Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos organise un quizz musical sur le thème de la « Femme » !

Deux sessions seront organisées: une première à 15h et une autre à 16h !

De nombreux lots offerts à ceux qui feront les meilleurs scores !

L’inscription est

Dimanche 17 mars 2024 à 15h & 16h

Musée des Arts et Traditions Populaires 96 Rue François Meriaux, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 00 33 (0) 3 20 81 59 50 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@ville-wattrelos.fr »}]