Blind test Bibliothèque Cerizay, vendredi 23 février 2024.

Blind test Bibliothèque Cerizay Deux-Sèvres

Envie de passer une soirée sympathique et conviviale pendant les vacances ?

Seul ou entre amis, venez vous ambiancer et tester votre culture musicale.

Publics ados et adultes. En partenariat avec le Centre Socio-Culturel du Cerizéen.

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23 22:00:00



L’événement Blind test Cerizay a été mis à jour le 2024-01-23 par OT Bocage Bressuirais