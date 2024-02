Blind test Le Champ Commun Augan, samedi 24 février 2024.

Blind test Débilos !

Le principe ? Après des années de repli méditatif et l’ingestion d’une tisane mystérieuse à base d’Efferalgan et de pissenlit, Jean-Louis Grochinchon est devenu celui qu’il avait toujours rêvé d’être sans même le savoir Vernon Jojoba.

Fier de sa nouvelle identité, il propose désormais au peuple de le divertir en proposant des blind tests pas toujours très fins mais remplis d’amour et de bonnes intentions ! Pendant les Blind tests débilos, les participant.e.s seront amené.e.s à se confronter à l’écoute de playlists très intellectuelles ; chanteurs poilus chanteurs qu’on croyait morts mais en fait non reprise de tubes en japonais chansons d’altermondialistes millionnaires et plein d’autres !

D’autres jeux sont également prévus afin de multiplier les saveurs QCM, énigmes, jeux de bluffs, etc

Contact à estaminet@lechampcommun.fr ou au 02 97 93 48 51 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 21:00:00

fin : 2024-02-24

Le Champ Commun 1 Rue du Clos Bily

Augan 56800 Morbihan Bretagne estaminet@lechampcommun.fr

