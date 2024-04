Blind test au MOBE ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, samedi 18 mai 2024.

Blind test au MOBE ! Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 21h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Entrée gratuite

Vivez une expérience unique au MOBE ! Une soirée spéciale sous l’angle des sens avec une visite en musique. Embarquez-vous dans un blind test à paillettes autour des thématiques du MOBE, en compagnie de nos deux maitresses de cérémonie hors pair, les fameuses Claire Shazam et Djette Raoult. Profitez-en pour développer votre sens du bon goût musical… ou pas !

Samedi 18 mai de 21h à minuit. – RDV au 4Tiers

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

