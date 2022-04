BLIND TEST AU GARAGE À VIN Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

BLIND TEST AU GARAGE À VIN Le Pouliguen, 23 avril 2022, Le Pouliguen.

2022-04-23 – 2022-04-23

Le Pouliguen Loire-Atlantique Soirée Blind Test

15 chansons, 6 vins

Soirée Blind Test

15 chansons, 6 vins

Planches Apéros Places limitées. Uniquement sur réservation. Réservez votre table au 02.40.70.49.85 ou cave@legarageavins.com

Planches Apéros Places limitées. Uniquement sur réservation. Réservez votre table au 02.40.70.49.85 ou cave@legarageavins.com Le Pouliguen

