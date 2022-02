Blind Test au Garage à vin 20 boulevard de l’Atlantique 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

20 boulevard de l’Atlantique 44510 Le pouliguen, le samedi 23 avril à 19:30

Soirée Blind Test 15 chansons, 6 vins Planches Apéros Places limitées. Uniquement sur réservation. Réservez votre table au 02.40.70.49.85 ou cave@legarageavins.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T19:30:00 2022-04-23T05:30:00

