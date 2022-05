Blind Test au Fou de la Dame Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Blind Test au Fou de la Dame, 27 mai 2022, Romans-sur-Isère. Blind Test au Fou de la Dame Bar à Jeux “Le Fou de la Dame” 8 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère

2022-04-10 18:00:00 – 2022-04-10 20:00:00 Bar à Jeux “Le Fou de la Dame” 8 Place Maurice Faure

Romans-sur-Isère 26100 EUR 2 2 Tu es un mélomane incollable, tous genres confondus ?

Viens prouver tes talents au blind test du Fou de la Dame lefoudeladame@gmail.com +33 4 27 63 08 22 http://www.lefoudeladame.fr/ Bar à Jeux “Le Fou de la Dame” 8 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Bar à Jeux "Le Fou de la Dame" 8 Place Maurice Faure Ville Romans-sur-Isère lieuville Bar à Jeux "Le Fou de la Dame" 8 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Blind Test au Fou de la Dame 2022-05-27 was last modified: by Blind Test au Fou de la Dame Romans-sur-Isère 27 mai 2022

Romans-sur-Isère Drôme