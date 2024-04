Blind test « air pool » à la Poule aux Potes La Poule aux Potes Cahors, vendredi 29 mars 2024.

Blind test « air pool » à la Poule aux Potes La Poule aux Potes Cahors Lot

Ce vendredi c’est « Voyage voyage » , fais tes bagages car la poule te poulpote vers des destinations mystérieuses et inconnues pour ce nouveau blind test.

Viens t’aventurer avec nous et embarquer avec Léa sur le vol « AIRPOOL » dès 20h30.

N’attachez pas vos ceintures et surtout venez nombreux, de nombreuses surprises vous attendent à bord

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 22:50:00

La Poule aux Potes 68 rue Pelegry

Cahors 46000 Lot Occitanie lapouleauxpotes.asso@gmail.com

L’événement Blind test « air pool » à la Poule aux Potes Cahors a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Cahors Vallée du Lot