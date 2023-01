Blind Test à La Caborde ! Pendant Le Festival Hors les Murs du Festival du Film d’Amour Beaufort-Orbagna Beaufort-Orbagna Beaufort-Orbagna Catégories d’Évènement: Beaufort-Orbagna

2023-02-09 – 2023-02-09

Jura Beaufort-Orbagna EUR Le pôle culture-tourisme de la Communauté de communes Porte du Jura s’associe cette année encore au Festival du Film d’Amour et propose aux festivaliers différentes opportunités de découvrir le territoire ! Blind test « Musiques de films » proposé par la médiathèque le jeudi 9 février 18h-20h

La médiathèque fait écho au Festival du Film d’Amour à La Caborde avec un blind-test spécial Festival. Venez tester vos connaissances sur les musiques de films de toutes les générations. La Caborde vous accueille du 9 au 25 février du lundi au samedi : 10h-12h30 | 14h-17h

Venez découvrir les affiches des films projetés durant le festival à La Caborde ainsi que les bandes annonces des films du festival dans la salle de projection au 1er étage durant toute la semaine. Entrée libre | Réservation conseillée auprès de la Caborde

03 84 48 06 04 | caborde@ccportedujura.fr | www.lacaborde-jura.fr caborde@ccportedujura.fr +33 3 84 48 06 04 https://www.lacaborde-jura.fr/fr/ La Caborde D97 Beaufort-Orbagna

