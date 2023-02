Blind Test à Climb Up ! Clim Up Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistere Amateurs de musiques ? Venez vous amuser lors de la soirée Blind Test à la salle d’escalade Climb Up de Brest Même ! Vendredi 3 mars 20h-22h. Ouvert à tous

Gratuit

Pas de réservation nécessaire (cependant, si vous souhaitez garantir la disponibilité d’une table, adressez-vous à l’accueil). brest@climb-up.fr +33 9 88 03 78 26 https://www.facebook.com/ClimbUpBrest/?locale=fr_FR Clim Up Brest 27 Rue de Pontaniou Brest

