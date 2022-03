BLIND TEST | 100% Urbain·es + Nocturne expo La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Condition Publique – Roubaix, le vendredi 1 juillet à 20:00

L’artiste complet qui explore, expérimente, partage. C’est en tant que DJ hip hop que Malik Berki commence sa carrière pour rapidement se tourner vers des collaborations tout aussi jazz que classique… Qu’importe le style ou le type d’écriture, pour Malik, les arts-vivants ne sont que différentes couleurs d’une même expression universelle. Ses projets de danse ou de théâtre en collaboration internationale bâtissent des ponts entre les musiques traditionnelles et les musiques actuelles. C’est donc tout naturellement que ses compositions ont tourné et tournent encore en France et ailleurs (Tchad, Nicaragua, Yémen, Koweït, Inde…). Avec sa pluridisciplinarité, c’est autour d’un blind test que Malik Berki vous donne rendez-vous dans le Club de la Condition Publique.

Entrée libre

