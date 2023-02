Blind Guardian + Guest ELYSEE MONTMARTRE, 22 octobre 2023, PARIS.

Blind Guardian + Guest ELYSEE MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-10-22 à 18:30 (2023-10-22 au ). Tarif : 37.4 à 37.4 euros.

Garmonbozia (L2-V-R-22-7252 / L3-V-R-22-7253) présente ce concert. BLIND GUARDIAN + GUESTAvec une évolution constante depuis leurs débuts en tant que groupe de Speed Metal jusqu’à leur alchimie musicale actuelle, faite de gloire, de drames et de grandeur, les Allemands de BLIND GUARDIAN se sont depuis longtemps imposés comme le groupe de Rock mélodique/progressif par excellence.Pour beaucoup, ils n’ont plus besoin d’être présentés, car le groupe possède un parcours et un répertoire de classiques que seul Iron Maiden peut égaler. Qualifiés de bardes du Heavy Metal ou de ménestrels des temps modernes, les membres de BLIND GUARDIAN ont la capacité de transporter leurs légions de fans vers de nouveaux horizons grâce à leurs compositions majestueuses, leurs textes aux thèmes fantastiques et leur musique soignée et pleine d’émotions.Accès aux mineurs : Les mineurs de moins de 16 ans doivent être obligatoirement accompagnés de leur parent ou tuteur légal. Pour les mineurs de 16 à 18 ans, l’accès est autorisé sur présentation d’une autorisation parentale (à récupérer sur www.elysee-montmartre.com)PMR: 01 44 92 78 00

ELYSEE MONTMARTRE PARIS 72 Bld Rochechouart Paris

