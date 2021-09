Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris BLIND DELON + NOR BELGRAAD L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

BLIND DELON + NOR BELGRAAD L’Alimentation Générale, 15 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 15 octobre 2021

Concert post-punk avec Blind Delon & Nor Belgraad Blind Delon post-punk, synth « Dans les grands halls vides de l’engin, résonnent les hymnes synthétiques et glaçants de Blind Delon » (Bars en Trans) Lignes de basse froides et synthétiseurs d’antan, post-punk français et romantisme noir, Blind Delon joue un live singulier alliant bruits bruts et mélancolie pure. Nor Belgraad punk Ça démarre fort, Nor Belgraad est le groupe à suivre de très près. Impossible de ne pas transpirer sur leur live fougueux teinté d’électro-punk, de rock et de disco tellement il est rempli d’énergie. ils se déchainent véritablement avec une petite pointe d’insolence propre à notre chère brit pop, tout en nous rappelant au fil de leur performance LCD Soundsystem, Talking Heads, Grand National et ça fait un bien fou. Concerts -> Rock L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

