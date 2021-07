Paris Terrasse du Trabendo Paris Blind Delon • Les Clopes / Take Me Out Terrasse du Trabendo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Blind Delon • Les Clopes / Take Me Out Terrasse du Trabendo, 24 août 2021

de 19h à 2h

gratuit

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air! • LES CLOPES «La Biélorussie a Molchat Doma. La Belgique Keeper Volant. La France a Les Clopes, groupe déprimant et dépressif mené par un personnage « un peu idiot » avec des lunettes et coiffé d’une perruque : Guillaume Patrick.» (Gonzaï) • BLIND DELON Lignes de basse froides et synthétiseurs d’antan, post-punk français et romantisme noir, Blind Delon joue un live singulier alliant bruits bruts et mélancolie pure. • 2ème groupe à venir • DJ SET Situation sanitaire Le pass sanitaire ne vous sera pas demandé mais veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique sera à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières. Merci beaucoup ! Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)

Contact :Terrasse du Trabendo 0149234190 https://www.facebook.com/events/506374057235936

