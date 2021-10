Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris Blind Delon + guest L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 18 novembre 2021

de 20h à 23h

Concert post-punk de Blind Delon Blind Delon post-punk, synth « Dans leur vaisseau de granit noir, l’équipage se meut en slow motion, libéré de l’apesanteur. S’enfonçant vers les sombres profondeurs de l’univers, les membres de la mission Techno Finale 666 regardent avec effroi et résignation notre galaxie s’éloigner jusqu’à ne devenir qu’un minuscule point lumineux. Dans les grands halls vides de l’engin, résonnent les hymnes synthétiques et glaçants de Blind Delon » (Bars en Trans) Lignes de basse froides et synthétiseurs d’antan, post-punk français et romantisme noir, Blind Delon joue un live singulier alliant bruits bruts et mélancolie pure. Concerts -> Rock L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

3 : Parmentier (216m) 11 : Goncourt (386m)

L'Alimentation Générale

