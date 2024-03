Blind Delon et MVTANT en concert au Supersonic Records Supersonic Records Paris, lundi 27 mai 2024.

Le lundi 27 mai 2024

de 19h00 à 22h30

.Public jeunes et adultes. payant

17,50 euros.

Blind Delon jouera son post-punk français aux lignes de basse froides et aux synthétiseurs d’antan, aux côtés de l’américain MVTANT et son Electronic Body Horror !

Supersonic Records et Persona Grata présentent… Blind Delon + MVTANT en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/w952779eff34

BLIND DELON

(New wave / Dark electro – Toulouse, FR)

Dans leur vaisseau de granit noir, l’équipage se meut en slow motion, libéré de l’apesanteur. S’enfonçant vers les sombres profondeurs de l’univers, les membres de la mission Techno Finale 666 regardent avec effroi et résignation notre galaxie s’éloigner jusqu’à ne devenir qu’un minuscule point lumineux. Dans les grands halls vides de l’engin, résonnent les hymnes synthétiques et glaçants de Blind Delon.

Lignes de basse froides et synthétiseurs d’antan, post-punk français et romantisme noir, Blind Delon joue un live singulier alliant bruits bruts et mélancolie pure.

ÉCOUTER

https://blind-delon.bandcamp.com/

REGARDER

https://www.youtube.com/@blinddelon716/videos

AIMER

https://www.instagram.com/blindelon/

MVTANT

(Electronic Body Horror / San Antonio, Texas, USA)

MVTANT a été conçu à l’automne 2016 comme un projet industriel sur cassettes : des lignes motoriques pulsent à partir de synthétiseurs analogiques et numériques primitifs, tandis que des chaînes et des cris échantillonnés à partir de cassettes VHS sur des machines 12 bits fournissent des textures cauchemardesques.

En plus des artistes classiques du post-punk, de l’industriel et de l’ebm, MVTANT est fortement influencé par les films d’horreur et de science-fiction, les animes, la littérature et les romans graphiques.

Le son est à la fois familier et nouveau, cacophonique et mélodique, inconfortable et agréable, comme les couleurs violentes qu’une tête de magnétoscope délabrée projette en scanlines sur un téléviseur à tube, douloureuses à regarder, mais étonnamment vives et captivantes.

ÉCOUTER

https://mvtant.bandcamp.com/

REGARDER

https://www.youtube.com/@mvtant666

AIMER

https://www.instagram.com/mvtant666/

———————————

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 17,50 à 21 euros sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



