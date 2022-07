Blind Beer Casino

Blind Beer Casino, 15 juillet 2022, . Blind Beer Casino



2022-07-15 18:30:00 – 2022-07-15 21:30:00 Venez défier Paul, biérologue d’A Portée de Bière durant une dégustation à l’aveugle de 4 bières artisanales sélectionnées par La Gargante ! Sentez, goûtez, misez… les jeux sont faits. Qui sortira vainqueur de ce Blind Beer Casino ? Vendredi 15 juillet – 18h30 – 20h – 21h30 20€ par personnes

9 participants maximum

1h – 4 bières dégustées

Interdit aux moins de 18 ans L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. dernière mise à jour : 2022-07-12 par

