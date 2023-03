FAITES DE L’ALLEMAND Bliesbruck Bliesbruck Catégories d’Évènement: Bliesbruck

Moselle Bliesbruck . Schneewitchen und ihre Freunde / Blanche-Neige et ses amis par la Cie. Globe Théâtre.

L’histoire : elle est prête, mais il est taquin, imprévisible et confond les personnages avec ceux de Cendrillon, du Petit Chaperon Rouge… Elle va devoir s’armer de patience, d’humour et de l’aide des enfants pour que le spectacle puisse aboutir. Ce spectacle pour un public familial francophone qui met en valeur l’apprentissage ludique de la langue allemande est proposé dans le cadre de la « Faites de l’allemand. » Le côté visuel de la pièce permet aux enfants de tous niveaux de participer à l’histoire de manière interactive. Infos pratiques :

Réservation en ligne fortement conseillée : https://parcarcheologiquebliesbruck.resa.moselle.fr/

Places restantes disponibles à la billetterie du Parc le jour-même. bliesbruck@moselle.fr +33 3 87 35 02 20 http://www.archeo57.com/ CG 57

