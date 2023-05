UN DIMANCHE EN BORD DE BLIES, 11 juin 2023, Blies-Ébersing.

Blies-Ébersing,Moselle

Une occasion unique de découvrir cette pittoresque vallée et son patrimoine ainsi que les acteurs qui animent la vie locale.

A Frauenberg :

– Au coeur du village – Place Saint Jacques : guinguette : buvette, steack du pont, saucisses, frites, café, gâteaux, crêpes …

Animations médiévales : présentation des armes en costumes d’époque et tirs d’arbalètes.

Balade à poney : Sarreguemines Jump (2€).

Exposition apicole et vente de miel par Marc Kunter.

Exposition et échanges autour de la cigogne par Dominique Klein.

Exposition et échanges avec la Ligue de la Protection des Oiseaux LPO et atelier de création de nichoirs.

Mini conférence et film sur l’histoire du château au foyer Saint Jacques par M. Peter Schütz de 11h à 17h.

Information sur la gestion forestière par M. Yann Chabrol.

– A la mairie – 7, rue Principale :

Exposition d’assiettes des faïenceries de Sarreguemines

– Au pont de l’amitié franco-allemande :

Visite du musée de la douane à Habkirchen (Allemagne) de 14h à 18h.

– Au château :

Visite du château par l’association du château et de la sauvegarde du patrimoine de 10h à 18h.

Circuit pédestre de 5 km du château de Frauenberg jusqu’à Blies-Ebersing – Club Vosgien – Départ 10h et 14h.

– Au cimetière :

Visites du cimetière juif par Sylvia Cahn de 14h à 18h.

A Blies-Ebersing :

– Au coeur du village :

Ouverture de la Chapelle Saint-Hubert avec la présence des orgues de Barbarie dès 11h.

Balades en petite calèche avec des mini-chevaux américains : Sarreguemines Jump (2€) – Départ du Domaine de la Blies.

Animations dans les rues : orgues de Barbarie, peinture Blies’Art.

Laurent Barthel : échanges et partages sur les patronymes et lieux de vie en français et en platt – RDV à 16h au Domaine de la Blies.

Découverte du Canoë Kayak – Départ depuis l’embarcadère du village – Club Canoë Kayak de Sarreguemines.

– Chez Mariette JUNG – 10, rue des Jardins.

Eco musée : exposition d’objets anciens du quotidien.

Exposition des peintures de Raymond Vilhem, aquarelliste.

– Au Domaine de la Blies – 40, rue du Val de Blies.

Animation musicale proposée par Mirabel’orgue.

Contes pour enfants à 14h, 15h et 16h (30 min).

Peintres en direct et exposition Blies’Art.

Exposition de sculptures sur bois et dessins d’Hubert Jung.

Initiation à la marche nordique pour adultes at animation avec parcours pour enfants : 3 marches courtes : 10h30, 14h30 et 15h30 (45 min à 1h) – Passion Marche Nordique Sarreguemines.

Chasse aux galets, ouvert à tous, peints par les élèves du groupement scolaire RPI Val de Blies : recherchez les galets cachés pour reconstruire la phrase secrète qui vous permettra de participer à un tirage au sort (17h), et peur-être de gagner un lot !

Déjeuner sur réservation au 06 08 61 74 77 avant le 01/06. : formule à 16€ (plat + boisson au choix). Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. 0 EUR.

Blies-Ébersing 57200 Moselle Grand Est



A unique opportunity to discover this picturesque valley and its heritage, as well as the people who bring local life to life.

In Frauenberg :

– In the heart of the village – Place Saint Jacques: guinguette: refreshments, bridge steak, sausages, French fries, coffee, cakes, pancakes…

Medieval entertainment: presentation of weapons in period costume and crossbow shooting.

Pony ride: Sarreguemines Jump (2?).

Beekeeping exhibition and honey sale by Marc Kunter.

Stork exhibition and discussion with Dominique Klein.

Exhibition and discussions with the Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO) and nest box creation workshop.

Mini-conference and film on the history of the château in the foyer Saint Jacques by Mr. Peter Schütz from 11 a.m. to 5 p.m.

Information on forest management by Mr. Yann Chabrol.

– At the town hall – 7, rue Principale :

Exhibition of Sarreguemines earthenware plates

– At the Franco-German Friendship Bridge:

Visit to the customs museum in Habkirchen (Germany) from 2pm to 6pm.

– Castle:

Visit to the castle by the association du château et de la sauvegarde du patrimoine from 10am to 6pm.

5 km walking tour from Frauenberg castle to Blies-Ebersing – Club Vosgien – Departure 10am and 2pm.

– At the cemetery :

Tours of the Jewish cemetery by Sylvia Cahn from 2pm to 6pm.

In Blies-Ebersing:

– In the heart of the village:

Opening of the Chapelle Saint-Hubert with the presence of barrel organs from 11 am.

Small carriage rides with mini American horses: Sarreguemines Jump (2?) – Departure from Domaine de la Blies.

Street entertainment: barrel organs, Blies’Art painting.

Laurent Barthel: exchanges and sharing of surnames and places of life in French and Platt – RDV at 4pm at Domaine de la Blies.

Canoe Kayak discovery – Departure from the village pier – Club Canoë Kayak de Sarreguemines.

– Chez Mariette JUNG – 10, rue des Jardins.

Eco musée: exhibition of antique everyday objects.

Exhibition of paintings by Raymond Vilhem, watercolorist.

– Domaine de la Blies – 40, rue du Val de Blies.

Musical entertainment by Mirabel’orgue.

Storytelling for children at 2, 3 and 4 pm (30 min).

Live painting and Blies’Art exhibition.

Exhibition of wood sculptures and drawings by Hubert Jung.

Initiation to Nordic walking for adults and animation with course for children: 3 short walks: 10:30 am, 2:30 pm and 3:30 pm (45 min to 1h) – Passion Marche Nordique Sarreguemines.

Pebble hunt, open to all, painted by pupils of the RPI Val de Blies school group: find the hidden pebbles to reconstruct the secret phrase that will enable you to take part in a draw (5pm), and maybe win a prize!

Lunch by reservation on 06 08 61 74 77 before 01/06. menu : 16? (main course + choice of beverage)

Es una oportunidad única para descubrir este pintoresco valle y su patrimonio, así como las gentes que dan vida a la vida local.

En Frauenberg :

– En el corazón del pueblo – Place Saint Jacques: guinguette: bar de refrescos, bistec de puente, salchichas, patatas fritas, café, pasteles, tortitas, etc.

Animación medieval: presentación de armas en traje de época y tiro con ballesta.

Paseo en poni: salto de Sarreguemines (2?).

Exposición apícola y venta de miel por Marc Kunter.

Exposición y debates sobre la cigüeña a cargo de Dominique Klein.

Exposición y debates con la Liga Francesa para la Protección de las Aves (LPO) y taller de creación de cajas nido.

Miniconferencia y película sobre la historia del castillo en el vestíbulo Saint Jacques a cargo del Sr. Peter Schütz de 11.00 a 17.00 h.

Información sobre la gestión forestal a cargo del Sr. Yann Chabrol.

– En el ayuntamiento – 7, rue Principale:

Exposición de platos de los fabricantes de loza de Sarreguemines

– En el Puente de la Amistad franco-alemana:

Visita al museo de aduanas de Habkirchen (Alemania) de 14:00 a 18:00 h.

– En el castillo:

Visita al castillo por la asociación de conservación del castillo y del patrimonio de 10.00 a 18.00 h.

Recorrido a pie de 5 km desde el castillo de Frauenberg hasta Blies-Ebersing – Club Vosgien – Salida a las 10h y a las 14h.

– En el cementerio:

Visita del cementerio judío por Sylvia Cahn de 14.00 a 18.00 h.

En Blies-Ebersing:

– En el corazón del pueblo:

Apertura de la Chapelle Saint-Hubert con la presencia de organillos a partir de las 11h.

Pequeños paseos en carruaje con mini caballos americanos: Salto de Sarreguemines (2?) – Salida del Domaine de la Blies.

Animación de calle: organillos, pintura Blies’Art.

Laurent Barthel: intercambios y puestas en común sobre apellidos y lugares de vida en francés y platt – Cita a las 16h en el Domaine de la Blies.

Descubrimiento de la Canoa Kayak – Salida desde el embarcadero del pueblo – Club Canoë Kayak de Sarreguemines.

– Casa de Mariette JUNG – 10, rue des Jardins.

Ecomuseo: exposición de objetos cotidianos antiguos.

Exposición de pinturas de Raymond Vilhem, acuarelista.

– En el Domaine de la Blies – 40, rue du Val de Blies.

Animación musical a cargo de Mirabel’orgue.

Cuentacuentos para niños a las 14 h, 15 h y 16 h (30 min).

Pintura en vivo y exposición Blies’Art.

Exposición de esculturas de madera y dibujos de Hubert Jung.

Iniciación a la marcha nórdica para adultos y actividades con recorridos para niños: 3 paseos cortos: 10.30 h, 14.30 h y 15.30 h (de 45 min a 1 h) – Passion Marche Nordique Sarreguemines.

Búsqueda de guijarros, abierta a todos, pintada por los alumnos del grupo escolar RPI Val de Blies: busque los guijarros escondidos para reconstruir la frase secreta que le hará participar en un sorteo (17 h), ¡y tal vez ganar un premio!

El almuerzo debe reservarse llamando al 06 08 61 74 77 antes del 01/06. menú : 16? (plato principal + bebida a elegir)

Eine einzigartige Gelegenheit, dieses malerische Tal und sein Erbe sowie die Akteure, die das lokale Leben beleben, zu entdecken.

In Frauenberg :

– Im Herzen des Dorfes – Place Saint Jacques: Guinguette: Getränkestand, Brückensteak, Würstchen, Pommes frites, Kaffee, Kuchen, Crêpes …

Mittelalterliche Animationen: Präsentation von Waffen in historischen Kostümen und Armbrustschießen.

Ponyreiten: Sarreguemines Jump (2?).

Imkereiausstellung und Honigverkauf durch Marc Kunter.

Ausstellung und Austausch über den Storch von Dominique Klein.

Ausstellung und Austausch mit der Vogelschutzliga LPO und Workshop zum Bau von Nistkästen.

Mini-Vortrag und Film über die Geschichte des Schlosses im Foyer Saint Jacques von Herrn Peter Schütz von 11:00 bis 17:00 Uhr.

Informationen zur Waldbewirtschaftung durch Herrn Yann Chabrol.

– Im Rathaus – 7, rue Principale :

Ausstellung von Tellern der Fayenceries de Sarreguemines

– An der Brücke der deutsch-französischen Freundschaft :

Besuch des Zollmuseums in Habkirchen (Deutschland) von 14:00 bis 18:00 Uhr.

– Im Schloss :

Besichtigung des Schlosses durch den Verein für Schloss und Denkmalschutz von 10 bis 18 Uhr.

5 km lange Wanderstrecke vom Schloss Frauenberg bis nach Blies-Ebersing – Club Vosgien – Abfahrt 10 und 14 Uhr.

– Auf dem Friedhof :

Besichtigungen des jüdischen Friedhofs durch Sylvia Cahn von 14 bis 18 Uhr.

In Blies-Ebersing :

– Im Herzen des Dorfes :

Öffnung der Kapelle Saint-Hubert mit der Anwesenheit von Drehorgeln ab 11 Uhr.

Fahrten in kleinen Kutschen mit amerikanischen Minipferden: Sarreguemines Jump (2?) – Abfahrt von der Domaine de la Blies.

Animationen in den Straßen: Drehorgel, Malerei Blies’Art.

Laurent Barthel: Austausch über Familiennamen und Lebensorte auf Französisch und Platt – Treffpunkt um 16 Uhr in der Domaine de la Blies.

Entdeckung des Kanu-Kajak – Abfahrt von der Anlegestelle des Dorfes – Club Canoë Kayak de Sarreguemines (Kanu-Kajak-Club von Sarreguemines).

– Bei Mariette JUNG – 10, rue des Jardins.

Eco musée: Ausstellung alter Alltagsgegenstände.

Ausstellung der Gemälde von Raymond Vilhem, Aquarellist.

– In der Domaine de la Blies – 40, rue du Val de Blies.

Musikalische Unterhaltung, angeboten von Mirabel’orgue.

Märchen für Kinder um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr (30 min).

Live-Maler und Ausstellung Blies’Art.

Ausstellung von Holzskulpturen und Zeichnungen von Hubert Jung.

Einführung in Nordic Walking für Erwachsene at Animation mit Parcours für Kinder: 3 kurze Märsche: 10:30, 14:30 und 15:30 Uhr (45 min bis 1 h) – Passion Marche Nordique Sarreguemines.

Jagd nach Kieselsteinen, offen für alle, die von den Schülern des Schulverbands RPI Val de Blies bemalt wurden: Suchen Sie die versteckten Kieselsteine, um den geheimen Satz zu rekonstruieren, mit dem Sie an einer Verlosung teilnehmen können (17 Uhr), und vielleicht gewinnen Sie einen Preis!

Mittagessen mit Reservierung unter 06 08 61 74 77 bis zum 01/06. formel für 16? (Gericht + Getränk nach Wahl)

