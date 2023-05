Les Journées Vigneronnes 1 route d’Epfig, 20 mai 2023, Blienschwiller.

Venez visiter nos caves et échanger avec les vignerons dans une ambiance conviviale. Vous pourrez découvrir les vins des différentes appellations, accompagnés de tartes flambées cuites au feu de bois..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 18:00:00. 0 EUR.

1 route d’Epfig

Blienschwiller 67650 Bas-Rhin Grand Est



Come and visit our cellars and talk with the winegrowers in a friendly atmosphere. You will be able to discover the wines of the different appellations, accompanied by wood-fired tarts.

Venga a visitar nuestras bodegas y a conversar con los viticultores en un ambiente agradable. Podrá descubrir los vinos de las diferentes denominaciones, acompañados de tartas flambeadas al fuego de leña.

Besuchen Sie unsere Weinkeller und tauschen Sie sich in einer geselligen Atmosphäre mit den Winzern aus. Sie können die Weine der verschiedenen Appellationen kennenlernen und dazu Flammkuchen aus dem Holzofen genießen.

Mise à jour le 2023-05-10 par Office de tourisme du pays de Barr