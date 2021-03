Blick Bassy Prairie des Filtres, 19 juin 2021-19 juin 2021, Toulouse.

Blick Bassy

Prairie des Filtres, le samedi 19 juin à 17:30

**Blick Bassy**

_Songwriter révolté_

Entre cordes sensibles, synthés évanescents, mélodies éthérées et cuivres délicats, la voix de Blick Bassy, tantôt aérienne, tantôt ancrée dans un héritage charnel, puissant et terrien, ne semble pouvoir qu’adoucir les mœurs, élever les âmes. Le songwriting de cet artiste camerounais dévoile une quête intime, comme organique, puisant dans des racines profondes, à la fois culturelles et musicales, autant qu’il n’œuvre à délivrer un message universel, d’une modernité évidente. Envoûtant, ce blues folk lumineux se décline en bassa, sa langue natale. Avec 1958 (Nø Førmat!/Tôt ou Tard, 2019), l’artiste livre un quatrième album aux accents révolutionnaires qui célèbre, drapé d’élégance, touché par la grâce, Ruben Um Nyobé, une figure tutélaire de la résistance. Cet héros oublié a œuvré pour l’indépendance du Cameroun et fut exécuté en 1958 par des militaires français, au terme d’une longue traque. « Une fois que je rentre dans ma période de composition, je n’entends et je ne vois qu’à travers un prisme musical : les odeurs, les couleurs, tout me renvoie à la musique, tout sonne en musique et j’adore ça », s’enivre Blick, artiste définitivement singulier.

_« […] à la fois le digne héritier d’une culture ancestrale et l’ambassadeur de l’Afrique de demain »_ – Françoise Degeorges, France Musique, 2020

[[https://blickbassy.com/](https://blickbassy.com/)](https://blickbassy.com/)

[[https://www.youtube.com/watch?v=DJHXlc7Afzk&list=PLBUAGmWG7LFINO8ixUSUcv2VSEVNMGs0Y&index=2&t=0s](https://www.youtube.com/watch?v=DJHXlc7Afzk&list=PLBUAGmWG7LFINO8ixUSUcv2VSEVNMGs0Y&index=2&t=0s)](https://www.youtube.com/watch?v=DJHXlc7Afzk&list=PLBUAGmWG7LFINO8ixUSUcv2VSEVNMGs0Y&index=2&t=0s)

